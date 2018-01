Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perdem 2º filho em acidente de viação

Carlos Lopes tinha comprado mota há um mês.

Por Fátima Vilaça | 01:45

Carlos Lopes sonhava há vários anos com a possibilidade de comprar uma mota Ducatti 1198. Em dezembro do ano passado, conseguiu concretizá-lo. O mecânico de 40 anos, que trabalhava entre Barcelos, onde residia, e Londres (Inglaterra), morreu este domingo, ao início da tarde, numa violenta colisão ao volante da viatura.



O acidente aconteceu numa curva da EN206, em Negreiros. O motociclista chocou de frente com um carro que, devido à violência do embate, tombou. Os pais estão inconsoláveis com a tragédia - este é o segundo filho que perdem em acidentes de viação.



"Há poucos anos, morreu-lhes um filho de forma trágica e agora perdem o único que lhes restava. Ninguém fica indiferente a uma tragédia destas. A freguesia está de luto", disse ao CM Maria Pereira, vizinha da família, também muito abalada.



O acidente aconteceu por volta das 12h00, na estrada nacional que liga Vila Nova de Famalicão e Póvoa de Varzim. Em circunstâncias que estão ainda por apurar, Carlos Lopes, conhecido na freguesia por ‘Carlos Capela’, embateu de frente com um carro.



A mota ficou completamente desfeita e a violência da colisão fez com que o carro ficasse tombado lateralmente. O condutor desta viatura teve que ser hospitalizado, embora com ferimentos ligeiros.



O motociclista foi projetado vários metros e, apesar de ter sido sujeito a manobras de reanimação durante 45 minutos, acabou por morrer no local. Carlos Lopes era solteiro e não tinha filhos.