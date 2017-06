“Perdi a minha família”

"Apelo a que não cometam esse erro. Uma habitação com garantias é a maneira mais provável de sobreviver."

"Perdi a minha mulher [Susana], a minha filha de 15 anos [Joana] e a de 12 [Margarida]." O lamento é de Mário Pinhal, engenheiro residente na Póvoa de Santa Iria, cuja família morreu no fogo de sábado.Mãe e filhas iam sozinhas num carro a fugir às chamas. "Não as consegui salvar, mas salvei 4 pessoas que iam comigo no carro, a muito custo. No troço de estrada todas as viaturas que ficaram com pessoas dentro... faleceram todas. Fomos os únicos sobreviventes", afirmou à SIC.Mário admite que a família tomou "a decisão errada" ao fugir de carro.