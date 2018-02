Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peregrina inventa violações no Caminho de Santiago e em Fátima

De acordo com a polícia, inventou os ataques na sequência de "surtos psicóticos".

Por S.A.V. | 08:56

Uma venezuelana de 50 anos confessou agora ter inventado ter sido agredida e violada, no início do mês, no Caminho de Santiago de Compostela, Espanha, e que já tinha feito o mesmo em Fátima, numa peregrinação.



De acordo com a polícia, inventou os ataques na sequência de "surtos psicóticos".



De acordo com a imprensa espanhola, a mulher apareceu nua à beira do caminho e disse ter sido atacada por dois homens, colocada à força num carro e violada.



A Guardia Civil identificou contradições e conseguiu que a mulher confessasse agora a fraude, após ter sido estabilizada por psiquiatras. Por ser inimputável não será alvo de inquérito.