Peregrinação a cavalo de Braga a Compostela

Cavaleiros vão percorrer 192 quilómetros entre a Portela do Homem e a cidade galega.

Por Secundino Cunha | 09:37

A primeira peregrinação a cavalo pelo Caminho da Geira Romana e dos Arrieiros, que liga Braga a Santiago de Compostela, vai ser realizada na próxima semana, com partida marcada para terça-feira na Portela do Homem.



O objetivo é promover o itinerário, também conhecido como Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro, que as associações do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro e Codeseda Viva querem oficializar antes de 2021, Ano Santo Jacobeu - ano em que o dia do apóstolo, 25 de julho, calha a um domingo. Por falta de tempo dos participantes, o percurso iniciará na fronteira e não em Braga. Nos cinco dias de peregrinação, os cavaleiros vão percorrer 192 quilómetros.



A iniciativa, dirigida por Vicente Pereiras Márquez, organizador da Rota Cavalar Salnés - Terra de Montes nos últimos cinco anos e de diferentes peregrinações equestres em caminhos jacobeus, é promovida pelo concelho galego de A Estrada e pela Associação Rapa das Bestas, de Sabucedo, em colaboração com a Associação Codeseda Viva.



Este itinerário é uma das vias mais antigas que ligam o norte de Portugal a Santiago de Compostela, como demonstram os inúmeros vestígios castrejos e romanos. No traçado, existem oito igrejas, vestígios de sete albergues de peregrinos e seis estâncias termais.



As associações do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro e Codeseda Viva coordenam a investigação histórica e patrimonial do traçado. O trabalho começou em 2009 e o objetivo passa por ver o caminho reconhecido pela Junta da Galiza e pela Confraria Jacobeia em menos de cinco anos.