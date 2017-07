Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peregrino desaparecido há seis dias

John Joyce, de 72 anos, foi visto pela última vez sexta-feira de manhã.

Por J.T. | 01:30

Um peregrino britânico desapareceu de forma misteriosa há seis dias, em Fátima. John Joyce, de 72 anos, foi visto pela última vez sexta-feira de manhã, perto de um museu. A sua imagem foi captada por uma câmara de videovigilância.



O homem, sem problemas de saúde conhecidos, integrava um grupo de peregrinos ingleses que tinha chegado a Fátima na segunda-feira anterior.



Ao CM, o capitão Carlos Canatário, da GNR, confirmou o desaparecimento, dizendo que foram alertados hotéis, bombeiros, hospitais e até taxistas, que podem ser determinantes na localização do peregrino.



No momento em que desapareceu o homem calçava sandálias e vestia calções e t-shirt.



A embaixada do Reino Unido em Portugal está a par do caso.