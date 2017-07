Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peregrinos de S. Bento com apoio no caminho

Projeto é parceria da Irmandade, GNR e Comunidade Intermunicipal do Cávado.

Por Secundino Cunha | 10:32

Preocupados com as condições em que milhares de pessoas fazem a pé o caminho para S. Bento da Porta Aberta, em Terras de Bouro, a Irmandade do segundo maior santuário do País assinou uma parceria com o Destacamento Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso e com a Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM) para a criação de condições de apoio aos peregrinos.



Assim, foram instaladas duas tendas, uma nas Cerdeirinhas (Vieira do Minho), e outra em Santa Maria de Bouro (Amares), com condições para que os peregrinos descansem e retemperem forças para a ponta final do caminho.



Todos os anos, nos meses de julho e agosto, sobretudo aos fins de semana, mais de dez mil pessoas oriundas das mais diversas regiões do norte do País vão a S. Bento da Porta Aberta a pé. A maioria opta por seguir, a partir de Braga, pelo concelho de Amares (Estradas Nacionais 205 e 308) ou pela EN103, passando pelos concelhos de Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho.



As três instituições envolvidas neste projeto de apoio pretendem que, nos dois principais acessos a S. Bento, seja reforçada a informação aos peregrinos, de forma a, por um lado, aumentar a segurança na estrada e, por outro, proporcionar condições de descanso e conforto no retemperar de forças.



"Pretendemos desenvolver e implementar vários projetos com a Irmandade, com a GNR e outros atores deste território, no sentido de valorizar os caminhos de S. Bento da Porta Aberta, enquanto importantes recursos culturais, turísticos, religiosos e ambientais", diz a Comunidade Intermunicipal em comunicado.