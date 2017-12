Perguntas e respostas sobre o caso 'Máfia de Braga'

Sete arguidos conhecem a sentença hoje no Tribunal de S. João Novo, no Porto.

Os arguidos da 'Máfia de Braga' conhecem esta quarta-feira a sentença pela morte do empresário de Braga no Tribunal de S.João Novo, no Porto. O Ministério Público pediu a pena máxima de 25 anos para os sete arguidos que estão em prisão preventiva. São acusados do rapto e homicídio de João Paulo Fernandes, de 41 anos.

O MP pediu ainda penas suspensas para outros dois arguidos, devido à menor gravidade no envolvimento dos crimes. Trata-se de um advogado que falsificou documentos e de um funcionário da Mercedes, que deu os carros usados no rapto.

O que aconteceu?

A 11 de março de 2016, João Paulo Fernandes foi raptado e assassinado. O empresário de 41 anos vivia em Lamaçães, Braga, e foi levado à forçada quando estava a entrar em casa. O rapto foi testemunhado pela filha da vítima, de oito anos.

Os dois raptores atuavam encapuzado e armados, agrediram o empresário e levaram-no de carro. "Vamos matar o teu pai", disse um dos raptores à filha do empresário.

Desde então, João Paulo nunca mais foi localizado. Mais tarde, soube-se que a vítima foi levada para um armazém em Valongo. Foi morta por estrangulamento e o seu corpo foi dissolvido em 500 litros de ácido sulfúrico noutro armazém em Baguim do Monte, Gondomar.



Que medidas foram tomadas pela polícia após o rapto?

Após o rapto, a Polícia Judiciária deteve sete suspeitos, com idades compreendidas entre os 27 e os 41 anos e advogados e empresários.

A operação decorreu nas zonas norte e centro e incluíram diversas buscas domiciliárias em escritórios de advogados e estabelecimentos. A PJ designou a operação por "Fireball" (bola de fogo) , uma vez que durante a investigação os inspetores conseguiram fotografar o exato momento em que o carro usado no rapto foi queimado na Via Norte, na Maia.

Durante a operação, a PJ apreendeu várias armas de fogo, gorros, algemas, elevadas quantias de dinheiro e viaturas, entre outros objetos e documentos com relevância probatória.

Uma das buscas teve lugar no escritório de advogados de Pedro Grancho Bourbon, de Braga, que chegou a representar o empresário desaparecido em alguns processos relacionados com as suas empresas.

O que diz a acusação?

Segundo a acusação, João Paulo Fernandes foi assassinado por não desistir de tentar reaver os bens dos pais, que estavam avaliados em 2 milhões de euros e que tinham sido desviados por Pedro Bourbon e pelo bruxo da Areosa. Existiam processos a correr em tribunal e o empresário raptado era uma das principais testemunhas.

A família de João Paulo ficou sem os bens depois de se envolver num esquema montado com a ajuda de Pedro Bourbon e que teria como objetivo esconder o património dos pais da vítima, uma vez que as empresas daqueles estavam em situação de falência.

João Paulo Fernandes sentia-se culpado por ter apresentado Pedro Bourbon aos pais e estava a lutar para tentar reverter a situação.

Quem são os arguidos?

Pedro Bourbon

É advogado e na altura também vice-presidente do Partido Democrático Republicano. Segundo a acusação, o arguido foi o autor moral do crime. Para não ser apanhado terá arranjado um álibi. Estava em Évora numa reunião do partido quando o crime foi cometido.

Pedro Bourbon foi apanhado nas escutas. Durante várias semanas falou com o ‘Bruxo’ sobre o crime. Emanuel Paulino tenta acalmar Bourbon que se mostra preocupado com estas acusações e diz-lhe que vai corrigir "as pontas soltas".



Emanuel Paulino

Pedro Bourbon e Emanuel Paulino, o ‘Bruxo’, eram amigos íntimos. Emanuel Paulino chega mesmo a dizer ao advogado "que o ama" e "o quer muito".

Segundo o Ministério Publico, Paulino teve um papel importante no crime. Participou no roubo dos carros, no rapto, na morte e na destruição das provas. Hélder Moreira, um dos arguidos, disse mesmo durante o inquérito que foi o ‘Bruxo’ que estrangulou João Paulo Fernandes.



Rafael Silva

Amigo e segurança do ‘Bruxo’, Rafael Silva teve um papel ativo em todas as fases do crime. Foi também apanhado nas escutas telefónicas e é notória também a sua intervenção na destruição do Mercedes usado no rapto.



Manuel e Adolfo Bourbon

O advogado e o economista são irmãos de Pedro Bourbon. Terão agido para ajudar o irmão mais velho, defende a acusação. Durante a instrução, Pedro Bourbon negou ter participado nos crimes e atirou as culpas para os irmãos, alegando que foram eles e o bruxo que cometeram o homicídio.



Hélder Moreira

Hélder Moreira é dono dos armazéns onde o crime foi cometido e o corpo dissolvido em ácido. Contou já várias versões durante o processo. Chegou a admitir que o ‘Bruxo’ estrangulou a vítima, mas já no julgamento voltou atrás e garantiu que nada viu.



Filipe Monteiro

Cunhado do ‘Bruxo’, Filipe alegou no julgamento que está inocente e que só estava em tribunal por ser cunhado de Emanuel Paulino. Segundo o Ministério Público terá tido, no entanto, uma participação ativa nos crimes.



Quem confessou o crime?

Hélder Moreira, dono do armazém onde o corpo do empresário foi dissolvido em ácido, confessou o crime. Nas oito páginas do depoimento do arguido pode ler-se que foi o ‘bruxo de Areosa’ quem tirou a vida a João Paulo Fernandes.

"Hélder Moreira revelou que a morte ocorreu no armazém, sendo-lhe dito pelo Manuel/ou Filipe que o Paulino estrangulou a vítima enquanto estava amarrada", diz o auto de interrogatório do arguido, que foi ouvido pela PJ e pelo procurador.

Hélder revelou ainda que, para além do bruxo, no homicídio participaram Rafael Silva e os irmãos Adolfo e Manuel Bourbon. Garante que não assistiu ao crime, mas que ainda viu "o cadáver dentro de um bidão". O depoimento, prestado em outubro de 2016, foi lido a pedido do Ministério Publico, já que o arguido tem permanecido calado. É válido como prova.



O que disse a filha da vítima?

A filha de João Paulo Fernandes, de oito anos, é a única testemunha do rapto. "O homem bateu no meu pai com uma pistola que tinha dois canos, na testa. A cara dele ficou cheia de sangue", disse.

A criança explicou que quando entraram na garagem de casa, um carro de marca Mercedes entrou atrás deles. "Vinham num Mercedes preto. O meu pai viu e parou. Nesse momento, vieram os ladrões com gorros pretos a tapar a cara. Um deles era muito alto e tinha uma pistola. Deu-lhe com ela e depois empurrou-o com a ajuda do outro e meteram-no dentro do carro deles", disse.

Questionada pelo tribunal sobre se ouviu os homens dizerem alguma coisa, a menina disse que não se lembrava. "Só me lembro que o meu pai disse que se quisessem fazer aquilo que o fizessem noutra altura, não à minha frente", explicou, recordando que "quando entrou no carro começou a pedir socorro aos vizinhos, mas ninguém o ouviu".