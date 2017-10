Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perícia apura dono de verba

Advogado de Hélder Moreira pediu uma perícia aos manuscritos que constam no processo Máfia de Braga.

08:58

O advogado de Hélder Moreira pediu, ontem, uma perícia aos manuscritos que constam no processo Máfia de Braga como sendo do pai do arguido, referentes aos sacos de dinheiro, com 210 mil euros, apreendidos pela PJ.



Em tribunal, testemunhas confirmaram tratar-se da letra de Mário Moreira, mas o procurador colocou em causa a veracidade, perguntando-lhes se essa não poderia ser do arguido.