Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perícia diz que menor abusada tem 14 anos em vez de 12

Pai adotivo admitiu que engravidou a menina e está em liberdade.

Por Francisco Manuel | 01:30

As perícias dentárias efetuadas à menor que foi abusada pelo pai adotivo em Matosinhos indicam que a idade biológica da menina é de 14 e não 12 anos, como consta na cédula de nascimento e cartão de cidadão. Apesar disso, como os abusos terão começado há dois anos, este dado não irá alterar a qualificação jurídica do crime.



Ontem, a menor foi ouvida para memória futura e confirmou aquilo que terá contado à PJ quando o caso foi descoberto. A menor estava grávida e abortou. O pai adotivo confessou logo o crime e admitiu que era o pai do bebé.



Foi durante uma consulta médica que a mãe adotiva descobriu que a menina estava grávida de nove semanas e que o marido era o pai do bebé. A menina abortou e foram efetuados exames de ADN ao feto.



O pai adotivo confessou os abusos e foi libertado pela juíza de turno que o ouviu em primeiro interrogatório no Tribunal de Matosinhos. A menina foi entregue aos cuidados de uns tios, mas pouco tempo depois regressou ao lar. O pai adotivo teve de abandonar a casa por estar proibido de contactar a menina.



Ontem, a menina e o pedófilo estiveram no tribunal, mas não se cruzaram. Nas declarações para memória futura, a menina voltou a contar todos os abusos que sofreu, tal como tinha feito à Polícia Judiciária.



Sem querer falar do caso, o advogado Aníbal Pinto, que representa o arguido, admite que este é um crime "horrendo" e de "difícil compreensão", mas sublinha que "todos têm direito à defesa".