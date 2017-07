Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perigo do jogo 'Baleia Azul' aumenta nas férias

Pedopsiquiatra diz que jovens fragilizados gostam da atenção dos curadores do jogo que apela ao suicídio.

Por Bernardo Esteves e João Tavares | 00:30

Os adolescentes ficam muitas vezes desacompanhados durante os três meses de férias escolares e por isso mais suscetíveis de serem vítimas de jogos virtuais como o baleia azul, que apela à automutilação e ao suicídio. O alerta é feito pelos diretores de escolas e pelos pedopsiquiatras, que apelam aos pais para estarem atentos ao fenómeno e manterem-se próximos dos seus filhos.



"Nas escolas, os jovens são protegidos, mas quando chegam os três meses de férias ficam um pouco sem proteção e o perigo de jogos como o baleia azul aumenta. Apelo por isso aos pais que também façam a sua parte. É preciso não esquecer que os alunos são cidadãos não só em tempo letivo, mas também nas férias", disse ao CM Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep).



A pedopsiquiatra Ana Vasconcelos também alerta para o risco das férias grandes: "Os jovens estão mais desacompanhados e entregues aos seus sentimentos depressivos. Para evitar problemas, os pais devem tentar ser como bússolas empáticas que dão carinho e entram em solidariedade com os filhos, que os aceitam como eles são sem julgar e criticar e que tentam ser timoneiros, dizendo: ‘anda daí, vamos fazer alguma coisa’".



A especialista já lidou com pelo menos três casos de jovens que jogaram o baleia azul. "Pela minha experiência, são sobretudo raparigas em estado de depressão que aderem ao jogo. São jovens com baixa autoestima, tão ressentidas com a vida e com as relações que sentem alguma recompensa por terem alguém como o curador do baleia azul, que lhes dá atenção, mesmo que seja para incentivar atitudes de autodestruição", explicou a pedopsiquiatra ao CM.



Psicólogos com ações de prevenção junto de estudantes

Filinto Lima garante que, quando o baleia azul surgiu nos media, as escolas promoveram ações de prevenção. "As escolas não se alhearam deste problema, que é da sociedade. Os psicólogos escolares foram às turmas realizar ações de sensibilização junto dos estudantes, alertando para os malefícios deste jogo", referiu o dirigente.



Descartado suicídio em jogo mortal

Em meados de maio, o baleia azul assumiu maior mediatismo com a morte de uma menor de 14 anos, trucidada por um comboio junto à estação de Braço de Prata, em Lisboa. A jovem estudava na mesma escola (Dom Dinis, em Marvila) que outros 2 colegas que já tinham morrido, também por atropelamento ferroviário.



Na altura, fontes da PSP descartaram qualquer ligação à polémica do baleia azul, apesar de ter havido uma tentativa de colagem dos 3 casos ao jogo. Ainda assim, as autoridades começaram a reunir todos os casos suspeitos, encaminhando-os para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A investigação está entregue à Unidade de Combate ao Crime Informático da PJ.



Vítima tinha escrito "farta disto tudo"

A jovem colhida mortalmente tinha no braço, escrita a caneta – e não inscrita, pelo método de mutilação, como é habitual no jogo –, a frase "farta disto tudo". Tinha passado de depressão.



Pormenores

Atentos à automutilação

Filinto Lima diz que os professores estão atentos a casos de automutilação. "Quando percebemos que os alunos têm cortes ou marcas, os pais são alertados e por vezes são encaminhados para os centros de saúde."



Jovens reféns de adultos

Ana Vasconcelos nota que "houve sempre jovens reféns de adultos desajustados e maltratantes". "Mas a diferença é que estes se infiltraram na internet, onde têm mais impacto."