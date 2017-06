Testemunha persegue condutora que mata jovem de 25 anos e foge





A jovem, que residia com um irmão mais novo e os pais, em Chelas, acabou por ter morte imediata, perante o desespero dos amigos. As equipas de socorro ainda tentaram salvar a vítima, mas o óbito foi declarado no local.A suspeita, apesar dos danos na viatura, seguiu viagem durante vários quilómetros até casa. Foi localizada e conduzida à esquadra, onde foi identificada e constituída arguida. A viatura foi apreendida.Por não ter havido flagrante delito, a suspeita não foi detida. Acabou encaminhada à Divisão de Trânsito da PSP, onde foi identificada e constituída arguida, saindo em liberdade com Termo de Identidade e Residência.O carro, com danos, foi apreendido.

Quando um homem viu o carro que seguia à sua frente atropelar mortalmente uma jovem de 25 anos junto a Santa Apolónia – não parando depois para prestar auxílio –, não hesitou e perseguiu a viatura até Telheiras, em Lisboa. Foi este ato que permitiu à PSP identificar rapidamente a condutora responsável pela morte de Ana Patrícia Poeira Trindade.A suspeita, uma cidadã brasileira com cerca de 45 anos, que trabalha como assistente de bordo numa companhia aérea, foi localizada em casa, num condomínio daquela zona. É apontada como a responsável por, minutos antes, pelas 05h45, ter colhido mortalmente a jovem. Ana Patrícia Trindade regressava a casa a pé, na companhia de uns amigos com quem tinha estado a festejar a noite de Santo António no bairro de Alfama.O atropela- mento teve lugar na Cintura do Porto de Lisboa, perto do viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque. O grupo de amigos seguia no sentido Santa Apolónia-Parque das Nações, quando foi surpreendido pela viatura ligeira. Segundo foi possível apurar, os jovens seguiam junto à berma quando Ana Patrícia foi atingida.