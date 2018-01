Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Persegue e maltrata namorada por ciúmes

Arguido foi condenado a dois anos e meio de pena suspensa por violência doméstica.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:33

Bastante ciumento, um homem de 50 anos perseguiu e maltratou a namorada durante mais de um ano. Acusava a mulher de traição e seguia todos os seus passos. A vítima chegou a ser empurrada, sofrendo vários ferimentos, insultada e alvo de várias ameaças de morte. Os crimes foram cometidos entre 2015 e 2016, em Ílhavo.



O Tribunal da Relação do Porto confirmou a pena suspensa de dois anos e meio aplicada ao arguido. Em causa estava um crime de violência doméstica.



"Resultou provado que o arguido quis humilhar e maltratar a ofendida quando esta foi a namorada e, mesmo depois disso, atingindo-a na sua integridade física e bem-estar emocional, assustando-a também com ameaças e insultando-a", lê-se no acórdão da Relação.



Em tribunal, ficou provado que o arguido maltratava a mulher, que tinha a mesma idade, sempre que aquela falava com alguém ao telefone. Acusava-a de estar a conversar com outros homens e insultava-a. O agressor chegou ainda a vigiar a vítima no seu local de trabalho.



Já após o fim da relação, que ocorreu em agosto de 2015, o homem enviou várias mensagens ameaçadoras à mulher. "A vida já não me diz nada, nada tenho a temer nem a perder. Qualquer dia passo-te a ferro com o carro ou atravesso-te o carro à frente", escreveu numa das mensagens.



Até setembro de 2016, o homem continuou a perseguir a vítima, tendo chegado a arrombar a porta de sua casa.