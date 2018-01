Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Persegue mulher com machado

Homem com bebé ao colo agrediu a companheira. Caso ocorreu em Oliveira de Azeméis.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Um homem de 23 anos agrediu a mulher de 27, e perseguiu-a com um machado, no passado dia 31 de dezembro, no lugar da Escravilheira, Oliveira de Azeméis. A discussão terá sido motivada pela realização da festa do primeiro aniversário da filha do casal, que estava no colo do pai quando ocorreram as agressões. O homem ainda agrediu um militar da patrulha da GNR, antes de ser detido.



O agressor estaria contra a realização da festa da filha em conjunto com a restante família, nesse mesmo dia à noite. As preparações já estavam em curso quando começou a discussão. Depois de várias agressões com a bebé ao colo e de machado na mão, acabou por pousá-la e continuar a perseguição à mulher com o machado na mão. A vítima conseguiu fugir.



Quando a GNR foi chamada ao local o homem ainda ofereceu resistência e agrediu com um murro um dos militares. Acabou por ser detido pela agressão aos agentes de autoridade.



Foi presente, ontem à tarde, a um juiz do tribunal de Santa Maria da Feira e ficou proibido de se aproximar da vítima. Este controlo é efetuado com recurso a pulseira eletrónica.



PORMENORES

Pena suspensa

Esta agressão aos militares da GNR ocorreu dois anos após ter agredido um outro militar da Guarda e que lhe valeu uma pena suspensa de dois anos. Desta vez, as agressões aos militares ocorreram durante uma situação de violência doméstica.



Pede ajuda aos vizinhos

A mulher teve de pedir ajuda aos vizinhos para conseguir fugir à perseguição do marido e refugiar-se. Foram os vizinhos que ligaram para a GNR de Oliveira de Azeméis a alertar para o caso de violência, que dizem ser recorrente na família.