Persegue mulher e agride PSP

Vítima chamou a polícia porque homem estava à porta de casa, em Olhão.

Por João Mira Godinho | 09:48

Um homem, de 24 anos, foi detido pela PSP, em Olhão, por agressão a agente da autoridade. O homem deu um soco a um polícia, chamado por uma mulher que se queixava de perseguição por parte do depois detido.



A situação aconteceu na manhã de sexta-feira. Pelas 09h00, a esquadra de Olhão recebeu uma chamada, de uma mulher que dizia ter sido seguida por um homem e que este estava à porta da sua casa e se recusava a abandonar a zona.



Um agente da polícia foi ao local e quando confrontou o homem, este reagiu com violência e agrediu-o com um soco na face. O agressor, que terá uma forte fixação na mulher, acabou detido pelo polícia.



O agente teve de receber tratamento aos ferimentos, em particular na zona de uma vista.