Perseguição deixa pescador em coma

Embarcação da Polícia Marítima, em perseguição, choca com barco na ria Formosa.

Por Tiago Griff | 06:00

Um homem de 65 anos ficou ferido com gravidade e outro, de 40, sofreu ferimentos ligeiros depois de a embarcação em que seguiam ter chocado com um barco da Polícia Marítima de Faro, que estava a perseguir, a alta velocidade, uma outra embarcação, suspeita de estar a pescar ilegalmente na ria Formosa.



A vítima que inspirou mais cuidados foi transportada para o hospital de Faro, inconsciente, com fortes sinais de hipotermia, e está em coma induzido.



O incidente aconteceu pelas 06h30 de ontem, a cerca de 200 metros do cais das Quatro Águas, em Faro. Uma embarcação da Polícia Marítima tinha detetado um barco a pescar ilegalmente na zona, mas, assim que os tripulantes viram as autoridades, cortaram as redes e fugiram, sendo prontamente perseguidos.



"Uma embarcação, de cerca de quatro metros, que estava em trânsito, ia embatendo no barco dos infratores. Conseguiu desviar-se, mas acabou por colidir com a Polícia Marítima", disse ao CM Nuno Cortes Lopes, capitão do Porto de Faro, revelando que as duas vítimas, pai e filho, estavam em estado de hipotermia quando foram resgatadas e uma delas - o pai - estava inconsciente quando foi transportado para o hospital.



Ontem à tarde encontrava-se com prognóstico reservado, em coma induzido.



O barco que estava a pescar ilegalmente conseguiu fugir. Entretanto, foi aberto um processo de averiguações para apurar responsabilidades.