Pesca junto às praias vai ser mais ‘apertada’

Polícia Marítima quer travar embarcações que pescam em unidades balneares.

Por Ana Palma | 01.10.17

A fiscalização à pesca profissional, exercida por embarcações que se dedicam à captura de bivalves com ganchorra rebocada, junto às praias vai ser ‘apertada’ pela Polícia Marítima (PM) no sotavento algarvio. Isso mesmo foi ontem garantido ao CM por Pedro Fernandes da Palma, comandante das capitanias dos portos de Tavira e Vila Real de Santo António.



O reforço da fiscalização foi decidido depois de, na quinta-feira, terem sido detetadas pela PM de Vila Real de Santo António duas embarcações a arrastar dentro das unidades balneares da praia da Manta Rota. Foram apreendidos 90 quilos que conquilha que foram devolvidos ao seu habitat natural.



No dia 29 de agosto, a PM já tinha intercetado, entre a foz do Guadiana e a praia de Cacela Velha, mais quatro embarcações em infração (duas portuguesas e duas espanholas), que operavam dentro das unidades balneares.



Também em agosto, a Polícia Marítima de Tavira apreendeu uma embarcação de pesca nacional com tripulantes de nacionalidade espanhola, por várias infrações, nomeadamente falta de equipamento de segurança, perto da praia da Terra Estreita, em Tavira. Foram apreendidos mais de 50 quilos de conquilha.



PORMENORES

Coimas elevadas

A captura ilegal de bivalves com artes de arrasto tipo ganchorra rebocada dentro das unidades balneares corresponde a uma coima que pode variar entre cerca de 600 euros a 37 mil euros, esclareceu o comandante Fernandes da Palma.



Pesca ilegal em Faro

A PM de Faro intercetou uma embarcação que pescava ilegalmente junto à praia. A pesca com ganchorra rebocada só é permitida em profundidades superiores a 2,5 metros e não pode ser exercida a menos de 300 metros da linha da costa, em áreas concessionadas.