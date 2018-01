Pescador encontra cadáver em Vila Nova de Gaia

PJ está a investigar o caso.

Por Lusa | 00:54

Um homem estava a pescar, ao final do dia desta quarta-feira, quando se deparou com um corpo a boiar no conhecido Bico de Cabedelo, em Vila Nova de Gaia.

O alerta chegou ao quartel dos bombeiros Coimbrões e à Polícia Marítima pelas sete e meia da tarde. O corpo foi localizado em plena na Reserva Natural do Estuário do Douro, tendo sido resgatado das águas.

A zona é de difícil acesso, o que dificultou as operações da autoridade marítima e da corporação de bombeiros. O corpo foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal.

A Polícia Judiciária do Porto chegou pouco depois do resgate e esteve a realizar perícias.



Desconhece-se par ajá a entidade da vítima ou as circunstâncias da morte.