Pescador morre afogado em Sagres

Vítima foi encontrada por colegas, pouco depois da meia noite.

Por A.P. | 09:33

Um pescador de 55 anos morreu, ao início da madrugada de ontem, afogado no porto da Baleeira, em Sagres. A vítima foi encontrada por colegas, pouco depois da meia noite, junto da embarcação ‘Deus Dá Sorte’, que ia sair para a faina.



Mal acenderam as luzes do barco, aperceberam-se de que, junto ao casco, estava o corpo de alguém a boiar. Tratava-se, afinal, de Rogério Candeias, residente em Sagres, que retiraram rapidamente da água, tendo alertado os meios de socorro.



O óbito do pescador foi depois confirmado no local pelo médico do INEM e o corpo da vítima transportado para o Gabinete Médico-Legal, em Portimão.



O caso está a ser investigado.