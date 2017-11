Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador morre após cair ao mar em Aveiro

Homem foi resgatado pelos colegas mas acabou por não resistir.

16:11

Um pescador da traineira "Sérgio Soraia", de Vila do Conde, morreu esta segunda-feira afogado, quando estava a pescar ao largo de Aveiro, informou fonte da Capitania do Porto de Aveiro.



Em declarações à agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel, disse que o alerta para o acidente foi dado cerca das 13h20.



"O homem com cerca de 60 anos caiu à água e permaneceu cerca de cinco a sete minutos submerso, até ter sido resgatado pela tripulação", disse Carlos Isabel.



Segundo o mesmo responsável, a estação salva-vidas de Aveiro e a Polícia Marítima foram ao encontro da embarcação, que estava a cerca de 15 milhas do Porto de Aveiro, para sul.



"Quando chegaram ao local, o homem já não apresentava sinais de vida, tendo sido efetuadas manobras de reanimação, sem sucesso", adiantou Carlos Isabel.



O óbito foi declarado pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.