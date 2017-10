Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador morre após ser levado por onda

Estava a pescar numa arriba com dois amigos, nas proximidades da praia da Arrifana, em Aljezur.

Uma onda arrastou para o mar três amigos que estavam a pescar à linha na base de uma arriba com mais de 100 metros de altura, na tarde de sexta-feira, próximo da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur. Um dos pescadores, de cerca de 40 anos, acabou por morrer e outros dois foram resgatados com vida por um helicóptero da Força Aérea.



O alerta foi dado pela 15h13 por uma testemunha que também estava a pescar na zona. Este homem conseguiu puxar um dos pescadores para terra, mas este já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.



As tentativas de reanimação por pessoas no local e, depois, pelos bombeiros e equipas do INEM, não tiveram sucesso.



Os outros dois pescadores arrastados pelo mar conseguiram subir para uma rocha, onde ficaram à espera de socorro. Os Bombeiros de Aljezur fizeram deslocar para o local uma equipa de salvamento em grande ângulo, mas não foi possível retirar as vítimas por terra, pelo que teve de ser acionado um helicóptero da Força Aérea.



"Foi um resgate feito em condições difíceis, mas com sucesso", explica Conceição Duarte, comandante da Capitania de Lagos. Os homens foram içados por um guincho com o auxílio de um recuperador e depois levados para o hospital de Faro.



"Encontravam-se em hipotermia, com medo e pânico, o que é compreensível devido à situação", explica o comandante, acrescentando que os pescadores têm "entre 30 e 40 anos e serão residentes na zona".