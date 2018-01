Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador morre junto ao sobrinho

Homem de 56 anos terá escorregado e caído de uma falésia para o mar em Cascais.

Por João Carlos Rodrigues | 08:42

Nem os alertas para as condições climatéricas adversas impediram Francisco Ramos de fazer o que mais gostava – pescar nas falésias do Guincho, não muito longe de casa, em Cascais. Mas o passatempo que tanto amava acabou por custar-lhe a vida, na tarde de sábado.



O homem, funcionário da autarquia local, com 56 anos, terá escorregado e caído da falésia quando se debruçou para verificar as condições do mar. Ficou à mercê das ondas, numa zona de difícil acesso – e todas as tentativas de chegar ao corpo foram infrutíferas. Um sobrinho, de 40 anos, assistiu a tudo. Ainda tentou alcançar o tio, mas era impossível.



O primeiro alerta para as autoridades foi feito por um cliente de um restaurante próximo, pelas 17h00. Quando as equipas de socorro chegaram, a vítima já estava inanimada, a boiar numa pequena enseada rochosa. Elementos dos bombeiros tentaram o resgate através de cordas, mas o mar não deixou chegar ao corpo.



"Conseguimos observar o corpo durante cerca de duas horas, mas foi impossível alcançá-lo sem pôr mais vidas em risco", explicou ontem o comandante da capitania de Cascais, capitão Pereira da Terra. "O objetivo era chegar ao corpo na manhã de ontem, mas o cadáver foi arrastado para o mar durante a noite. Por isso alargámos a área das buscas e empenhámos meios em terra, no mar e no ar, mas até agora sem sucesso", admitiu o responsável.



A operação manteve-se até ao pôr do sol, mas foi interrompida devido à falta de luz. Será retomada hoje de manhã.



PORMENOR

Família recebe apoio

Psicólogos da Polícia Marítima e elementos da Proteção Civil Municipal mantiveram-se ontem junto à família da vítima, sobretudo do sobrinho, para dar o apoio possível perante esta tragédia. Francisco Ramos deixa mulher e filhos.