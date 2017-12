Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador morre na praia

Homem de 79 anos foi encontrado na Foz do Arelho.

Por F.G. | 21.12.17

Um pescador de 79 anos, residente no Bárrio (Alcobaça), foi encontrado morto esta quarta-feira, pelas 14h00, na praia da Foz do Arelho, Caldas da Rainha, suspeitando-se que se tenha afogado ou sofrido doença súbita.



O corpo foi avistado na água por outros dois pescadores, que alertaram as autoridades.



Foi retirado da água e levado para autópsia, em Torres Vedras.