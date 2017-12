Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador morreu enquanto pescava com o filho na Comporta

Homem perdeu a vida quando tentava libertar ganchorra de embarcação de pesca de Setúbal.

22.12.17

Um pescador de Setúbal morreu esta sexta-feira quando tentava resolver um problema numa embarcação de pesca da ganchorra onde também seguia o filho a cerca de uma milha (1,6 quilómetros) da Comporta, disse à agência Lusa o capitão do porto de Setúbal, Luís Lavrador.



"Recebemos o alerta cerca das 16h00 e, por coincidência, tínhamos vários meios naquela zona, que deslocámos de imediato para o local - uma lancha da Polícia Marítima, outra do Instituto de Socorros a Náufragos e uma corveta da Marinha -, além de acionarmos um helicóptero da Força Aérea Portuguesa", disse Luís Lavrador.



"O pescador, de 45 anos, utilizou o equipamento de mergulho para tentar libertar a ganchorra da embarcação "Joi", matriculada no porto de Setúbal, que terá ficado presa a cerca de 20 metros de profundidade", acrescentou.



De acordo com o responsável pela capitania de Setúbal, o mestre da embarcação deu o alerta algum tempo depois, quando percebeu que o pescador demorava em regressar à superfície.



Segundo Luís Lavrador, o pescador foi resgatado por elementos do Instituto de Socorros a Náufragos e transportado de helicóptero para o Montijo, onde foi declarado o óbito.



A capitania do porto de Setúbal não adianta, por enquanto, qualquer explicação sobre as eventuais causas da morte do pescador.