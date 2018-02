Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador resgatado por ‘heli’

Homem de 47 anos foi arrastado por uma onda, esta terça-feira de manhã, na praia das Bicas.

Por J.C.R. | 08:16

Um pescador de 47 anos foi arrastado por uma onda, esta terça-feira de manhã, na praia das Bicas (Meco), no concelho de Sesimbra. A vítima escapou com vida graças a uma operação de resgate que envolveu meios da Força Aérea, INEM, Marinha e Bombeiros de Sesimbra.



O homem estava numa rocha sobranceira ao mar quando, pelas 09h00, foi arrastado por uma onda de grandes dimensões. Dois amigos que estavam ao lado escaparam e deram o alerta às autoridades.



As primeiras tentativas de resgate, com recurso a uma lancha salva-vidas, revelaram-se infrutíferas devido à forte ondulação.



Mas um helicóptero Merlin EH101, entretanto mobilizado, conseguiu recolher a vítima e transportá-la em segurança até Figo Maduro, onde uma ambulância do INEM a recolheu e conduziu ao hospital.