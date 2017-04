Pescador sobrevive três noites ao relento

O filho alertou a GNR e, ao fim da tarde de quinta-feira, iniciaram-se buscas, no rio e nas margens, que se intensificaram na sexta e no sábado.



O alerta foi dado na quinta-feira a meio da tarde, quando a mulher estranhou que o marido, que tinha saído logo pela manhã para a pesca, não tivesse ido almoçar a casa. Manuel Mendes está reformado, mas toda a vida trabalhou junto ao rio Homem (foi responsável pelo regadio de terrenos agrícolas), que conhece como as palmas das mãos.O filho alertou a GNR e, ao fim da tarde de quinta-feira, iniciaram-se buscas, no rio e nas margens, que se intensificaram na sexta e no sábado.Quando já eram escassas as esperanças da família, Manuel Mendes foi finalmente encontrado e com vida. As autoridades admitem que tenha sofrido uma queda e que depois se tenha desorientado durante muito tempo. Terá passado as noites num moinho que existe naquela zona.

Um caso extraordinário de sobrevivência. Um homem, de 67 anos, saiu para a pesca, no rio Homem, em Fiscal, Amares, na quinta-feira de manhã, e só foi encontrado ontem de manhã, mais de 72 horas depois, caído no chão, a três quilómetros de casa.Manuel Mendes, que reside no lugar de S. Bento, em Fiscal, ter-se-á desorientado e passado três noites ao relento. Quando foi encontrado por um popular, junto à EN205, que liga Amares a Terras de Bouro, já na vila de Caldelas, estava consciente, mas com muito frio."O homem foi buscar um cobertor e colocou-lho pelas costas e depois ligou à GNR e aos bombeiros, que o levaram para o hospital", disse aoLaura Abreu, vizinha do pescador que esteve três dias desaparecido.