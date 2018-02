Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescadores do rio Tejo exigem indemnização

Movimento avançou com queixa para o Tribunal Europeu, para compensação pelos danos sofridos.

Por Isabel Jordão | 08:13

O Movimento Pescadores pelo Tejo apresentou uma queixa no Tribunal Europeu, em Estrasburgo (França), em que exige 100 milhões de euros de indemnização devido ao "flagelo causado pela poluição no rio Tejo", que deixou a comunidade piscatória "sem qualquer meio de sustento". Os alvos dos pescadores são o Governo, que consideram ter sido "negligente", e a empresa Celtejo, que responsabilizam pelas "descargas poluidoras".



"Em 2012, tínhamos 1091 pescadores profissionais com licença para pescar no Tejo e agora são 46. Os outros estão na ruína, perderam a casa, o barco, o carro, as famílias desfizeram--se, porque não podem trabalhar", disse esta sexta-feira ao CM Mário Costa, porta-voz do movimento, destacando que "o Tejo é a única fonte de rendimento".



A verba exigida corresponde a 100 mil euros por pescador, por compensação pela perda de rendimentos por dez anos.



A poluição no rio Tejo levou a ProTEJO - Movimento pelo Tejo, a exigir que os responsáveis pelo "incidente de extrema poluição" sejam "inequivocamente identificados e que sejam emanadas as respetivas sanções e medidas de reparação dos danos ambientais causados". Em novembro já tinha sido apresentada uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, por crime público ambiental e de saúde pública, devido à mortandade de peixes.



Também na sexta-feira, a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente defendeu a alteração do quadro regulamentar para as descargas em meio hídrico e a revisão de todas as licenças ambientais das empresas que estão autorizadas a descarregar para o rio Tejo.