Pescadores escapam de naufrágio a nadar

Embarcação de recreio virou-se com a forte ondulação, após o motor ter ficado preso num banco de areia da barra de Faro.

Por Tiago Griff | 08:41

Uma viagem de barco foi quase fatal para os três pescadores lúdicos que, ontem de manhã, tiveram de nadar para terra para se salvarem após a embarcação de recreio onde seguiam ter virado em plena barra de Faro.



A forte ondulação e os bancos de areia foram os fatores determinantes para causar o incidente. A Polícia Marítima e a Estação de Salva-Vidas do ISN de Olhão tomaram conta da ocorrência.



"Os três homens, entre os 25 e os 30 anos, salvaram-se. Um deles tinha sinais de hipotermia mas apesar de terem sido assistidos pelo INEM recusaram ir ao hospital", explicou ao CM o comandante da capitania de Faro, Nuno Cortes Lopes, no balanço do naufrágio do ‘Lusco Fusco’.



A embarcação de cerca de seis metros virou-se devido à forte ondulação e após o motor ter ficado preso num banco de areia na barra de Faro, pelas 07h00. O alerta de um pescador que passava pelo local, após a faina, levou a serem acionados prontamente os meios de socorro.



As autoridades estavam preparadas para o pior e foi equacionado chamar um helicóptero da Força Aérea para a busca e resgate, mas quando a Polícia Marítima e o barco da Estação de Salva-Vidas do ISN de Olhão chegaram ao local os tripulantes já tinham nadado para terra. O barco foi depois encontrado a uma milha a sul da barra e levado para terra, para Olhão, uma vez que constituía perigo não só para a navegação da zona como havia risco de poluição por causa do combustível.