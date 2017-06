Pescadores não lucram com pesca da sardinha

Devido ao Santo António, em Lisboa, algumas embarcações do Norte rumaram a Peniche para tentarem aumentar os lucros. "Os santos lá já começaram e não podíamos perder a oportunidade de ganhar mais algum dinheiro", concluiu Agostinho da Mata.



O quilo de sardinha na lota custa cerca de um euro e meio. Com os santos populares, o valor poderá aumentar para o dobro, mas, dizem, não é suficiente. "Com os santos, a sardinha é mais valorizada e essa é a nossa esperança para as coisas melhorarem", diz Manuel Postiga, lembrando que os pescadores não se podem dar ao luxo de parar embarcações em protesto.Devido ao Santo António, em Lisboa, algumas embarcações do Norte rumaram a Peniche para tentarem aumentar os lucros. "Os santos lá já começaram e não podíamos perder a oportunidade de ganhar mais algum dinheiro", concluiu Agostinho da Mata.

Os cabazes que podemos pescar por embarcações e o dinheiro que vale cada um é baixo e muitas vezes não dá para os gastos. Espero que agora com os santos populares o valor da sardinha aumente." As palavras são de Manuel Postiga, dono de uma embarcação de Vila do Conde, que, tal como muitos outros pescadores, está descontente com o pouco dinheiro que consegue ganhar com o seu trabalho.Depois de uma paragem de seis meses, os pescadores voltaram ao mar para apanhar sardinha no início do mês de maio. Por embarcação, podem pescar 160 cabazes, o que segundo os pescadores "é pouco e não chega para as despesas"."A quantidade que podemos apanhar e aquilo que vale cada cabaz, entre 18 e 26 euros, é pouco. Basta fazer as contas para se perceber que, desta forma, não conseguimos equilibrar os prejuízos que tivemos com a paragem", contou Agostinho da Mata, presidente da Própeixe, que fala da necessidade do aumento das quotas.