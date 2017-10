A bordo estavam 15 pessoas que foram salvas pela Marinha.

13:13

Uma embarcação de pesca encalhou, na manhã desta terça-feira, entre Porto Moniz e a Ponta do Pargo, na Madeira.

A bordo estavam 15 pessoas que foram todas resgatadas pela Marinha.

A Capitania do Porto do Funchal está a retirar todo o material do interior da embarcação que possa contaminar o mar.

Está também a ser feito um estudo para perceber como a embarcação será retirada.

Em atualização