Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Petição contra adoções ilegais na IURD vai ao Parlamento

Ainda não há data previsível para tal acontecer.

12:24

A petição "Não adoto este silêncio", que propõe uma comissão parlamentar de inquérito sobre os casos de alegadas adoções ilegais envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), foi esta quarta-feira aceite pelo parlamento.



A petição será discutida em plenário da Assembleia da República, dado que tem mais (5.787) do que as 4.000 necessárias para que isso aconteça, não havendo ainda data previsível para tal acontecer.



Teresa Morais, do PSD, é a deputada responsável por fazer o relatório sobre a petição, que tem dois meses para ser discutido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.



Depois, o agendamento depende da conferência de líderes parlamentares.



Tratando-se de uma petição, qualquer iniciativa depende dos grupos parlamentares. Neste caso, e segundo a lei, um inquérito parlamentar tem que ser proposto por um quinto dos deputados.



Nenhum partido tomou, até agora, posição quanto a um eventual inquérito sobre o caso das alegadas adoções ilegais de crianças portuguesas envolvendo a IURD.



Em janeiro, realizaram-se vigílias em vários pontos do país, incluindo uma frente à Assembleia da República, em Lisboa, em que se exigia a criação de uma comissão de inquérito sobre este caso.