PGR diz que buscas no gabinete de Centeno são de inquérito ainda sem arguidos

Porcuradoria confirma notícia avançada pelo CM de buscas no Ministério das Finanças.

Por Lusa | 13:14

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou este sábado as buscas, na sexta-feira, "para recolha documental" ao gabinete do ministro das Finanças, num inquérito que "não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça".



"Confirma-se a realização de buscas para recolha de prova documental no âmbito de um inquérito em investigação no DIAP de Lisboa. O inquérito não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça", disse à agência Lusa fonte oficial da PGR.



As buscas por magistrados do Ministério Público no Ministério das Finanças já tinham sido confirmadas por uma fonte do gabinete do ministro Mário Centeno, depois de a notícia ter sido avançada pelo Correio da Manhã.



Fonte do ministério confirmou à agência Lusa "a realização de ações inspetivas", garantiu a colaboração "de forma franca", colocando "à disposição das autoridades judiciárias todos os elementos solicitados".



O executivo não revela o motivo das "ações inspetivas", "respeitando o segredo de Justiça", ainda segundo a mesma fonte.



Na sua edição de hoje, o CM noticia as buscas, afirmando que foram feitas por magistrados da 9.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), que lida com o crime económico.



O jornal não adianta o motivo das buscas, mas lembra que se encontram em investigações processos ligados à Operação Ciclone, envolvendo a EDP e a REN quanto ao Mecanismo dos Custos para a Manutenção de Equilíbrio Contratual (CMEC) ou ainda o caso das viagens de membros do Governo a França para assistir a jogos do europeu de futebol, em 2016.