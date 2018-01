PGR apela ao envio de informações sobre caso das adoções ilegais na IURD

Joana Marques Vidal confirma que exerceu funções no Tribunal de Família e de Menores de Lisboa "entre 1994 e 2002".

20:32

A Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, enviou, esta sexta-feira, um comunicado às redações em que aborda a questão das alegadas adoções ilegais na IURD e o "eventual contacto" que teve com os processos que correram relativos a este assunto."Como consta do currículo que se encontra divulgado no Portal do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República exerceu funções no Tribunal de Família e de Menores de Lisboa entre 1994 e 2002", recorda o seu gabinete, adiantando que o caso das adoções "deu origem a um inquérito-crime", que se reveste "de uma natureza própria de uma auditoria"."Nada deixará de ser investigado, o que permitirá apurar todos os factos e eventuais responsabilidades dos magistrados".A missiva termina com um, em que é pedido que quem tenha "conhecimento de factos relacionados com as alegadas adoções ilegais" enviem os mesmos para o email da PGR ( correiopgr@pgr.pt ) ou para a morada da Procuradoria.