Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piaget de Macedo aposta em cursos profissionais

Revitalização passará por cursos-alvo, aproveitando recursos e atividades da região.

Por Tânia Rei | 08:49

No período de seis meses, o Instituto Jean Piaget de Macedo de Cavaleiros espera apresentar uma nova oferta educativa, pensada para aproveitar os recursos endógenos do concelho. A novidade foi avançada após uma reunião, que envolveu a Câmara Municipal e a direção da instituição de ensino, e que contou com a presença da secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Porém, o regresso do ensino superior não está previsto nesta primeira fase de revitalização.



"No imediato, e para podermos agilizar o processo, vamos apostar em cursos mais rápidos de aprovar, como os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)", revela Benjamim Rodrigues, autarca local. Há a vontade de incluir na oferta educativa "cursos-alvo, com fundamento para a nossa região, capazes de atrair jovens" para promoção dos recursos endógenos. Em cima da mesa está a criação de novos cursos ligados ao setor cinegético [caça], que já vem a ganhar peso económico na região. O Instituto Politécnico de Bragança e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro são potenciais parceiros neste processo.



Já Maria Fernanda Rollo, secretária de Estado, salientou que, para que tudo isto aconteça, é necessário que as famílias percebam que prosseguir estudos é essencial. "Apenas um em cada três jovens seguem para a universidade. Assim é difícil ter gente nas escolas", afirmou.



O Piaget de Macedo de Cavaleiros abriu portas nos anos 90 e comportava mais de dois mil estudantes, que eram o motor económico da cidade. Em 2003 entrou em fase de declínio, até que em 2015 ficou sem alunos.