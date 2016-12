Bairro Alto, em Lisboa.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o condutor do veículo tinha passado o cartão de residente no equipamento-leitor da EMEL e depois de receber luz verde para passar, o pilarete levantou e danificou o carter do veiculo.



Recorde-se que este sistema tem registado algumas anomalias.

Um carro foi danificado na manhã desta terça-feira por um pilarete retráctil da EMEL na zona do