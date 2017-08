Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto de aeronave garante que seguiu manual "à risca"

Carlos Conde de Almeida assume responsabilidade pelo acidente e garante que nunca foi sua intenção aterrar naquele local.

01:30

"Segui à risca o manual". Carlos Conde de Almeida, o piloto que na quarta-feira aterrou de emergência na praia de São João da Caparica, em Almada, garantiu à procuradora que amarar não era solução. O avião iria partir-se e o impacto na água seria violento. Os destroços podiam provocar mais vítimas.



Para Carlos Conde de Almeida, as consequências da aterragem de emergência - que matou um adulto e uma criança - eram impossíveis de prever. Não era aquele o local onde o piloto queria aterrar. A sua intenção seria fazê-lo mais à frente, mas depois de ter baixado de altitude e perdido os motores ficou sem hipótese de controlar o avião. Nem sequer conseguia dirigir-se para o mar, para uma zona que não representasse perigo para os banhistas.



No interrogatório do Tribunal de Almada, Carlos Conde de Almeida disse ainda que mal o motor falhou foi ele quem assumiu o controlo da aeronave. Ilibou Rui Relvas, o aluno que o acompanhava, dizendo que ele apenas seguiu as instruções dadas por si.



O piloto deu ainda diversas explicações técnicas que agora terão de ser contraditadas também por peritos. Disse que o avião estava em perfeitas condições quando saíram do aeródromo de Tires, mas que o motor falhou na zona da Caparica. Foi a partir daí que assumiu o controlo do aparelho e reportou a avaria à torre de controlo. Depois de perder altitude deixou de conseguir controlar o avião. Também não tinha visibilidade total para a zona onde acabou por aterrar.



As declarações do aluno, Rui Relvas - que já tem também alguma experiência de pilotagem - corroboram o entendimento de Conde de Almeida. Também ele confirmou que foi seguido à risca o manual de instruções, manual esse que acabou por ser apreendido.



A PJ aguarda agora pelos resultados da peritagem que será feita ao avião. É fundamental perceber o que esteve na origem da paragem dos motores.



Menina viu avô ser colhido pelo avião

O corpo de José Lima, o sargento da Força Aérea que foi colhido pelo avião que aterrou de emergência na praia de São João, na Caparica, chegou ontem à noite a Viseu. Hoje de manhã vai estar em câmara ardente na Igreja de Moselos, realizando-se o funeral às 15h00. Vai ser cremado no crematório de Santiago, naquela cidade.

O corpo do sargento da Força Aérea na reforma foi apenas entregue à família ao início da tarde, após resolução dos aspetos burocráticos.



Menina vai hoje a enterrar em Benfica

O corpo de Sofia, a menina que morreu colhida pelo avião, chega às 11h00 de hoje à Igreja de Benfica. Às 15h30 é celebrada uma missa pelo padre Nuno Fernandes, seguindo-se o funeral.



Ambos arguidos após interrogatório

O piloto e o aluno são arguidos. Prestaram termo de identidade e residência e estão indiciados por homicídio negligente. É provável que o processo relativamente ao aluno seja arquivado.



Saber se podia prever aquele resultado

Saber se o piloto podia ou não prever aquele resultado e se o podia ter evitado é agora a linha da investigação. A diferença entre o homicídio negligente e o homicídio com dolo eventual assenta exatamente nessa questão. No segundo caso, já pode haver lugar à prisão.



José Lima nasceu em Viseu e muito jovem partiu para Lisboa, onde ingressou nas fileiras das Forças Armadas. Visitava os pais, irmãos e os amigos da Beira Alta muitas vezes durante o ano, sobretudo por altura das festas religiosas. Os amigos recordam-no como uma pessoa "muito divertida, sempre pronto a ajudar".

Na tarde de quarta-feira encontrava-se na praia de São João com a neta de quatro anos, que assistiu a tudo.



MEO não gravou imagens na praia

A Judiciária pediu à MEO a gravação das imagens da queda da aeronave, mas a resposta foi negativa. A MEO garantiu que a Comissão de Proteção de Dados não autoriza a gravação.



Capotamento na água

O avião tem rodas fixas e o peso está à frente. ‘Amarar’ significaria capotamento.



Trabalhou na TAP

u O piloto é descrito por conhecidos como experiente. Já tinha trabalhado na TAP.



Seguro estava em dia

O Aeroclube de Torres Vedras, dono do aparelho, diz que o seguro estava em dia.



Testemunhas ouvidas

Várias testemunhas já foram ouvidas pela Polícia Marítima. Contaram o que viram.