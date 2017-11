Piloto da TAP confunde pista de apoio com pista de descolagem

O piloto de um avião da TAP que fazia a ligação de Nice a Lisboa foi protagonista de um incidente grave na pista do aeroporto Côte d'Azur.



Segundo o site Franceinfo, o caso aconteceu a 6 de novembro, quando um controlador aéreo se apercebeu que o avião da TAP já tinha percorrido 1 km para descolar na pista de apoio do aeroporto, usada por carros de serviço, em vez da normal pista de descolagem.



O controlador conseguiu que o piloto abortasse a descolagem, apesar do avião já ter atingido a velocidade de 170 km/h, mas o incidente é considerado "grave" pelas autoridades francesas, que estão a investigar o caso.



O avião em causa é um Embraer 190 da TAP (operado pela Portugalia), que levava cerca de 100 passageiros a bordo, diz o site Franceinfo.



O aeroporto Côte d'Azur, em Nice, é o terceiro mais frequentado em França. Tem duas pistas para aterragem e descolagem de aviões e várias vias paralelas de apoio, o que terá provocado a confusão do piloto da TAP.