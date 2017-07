Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto encandeado origina queda de ‘héli’ em Paços de Ferreira

Aparelho tinha saído da base de Baltar para combater um incêndio em Sanfins.

Por Manuel Jorge Bento | 09:18

A investigação à queda de um helicóptero de combate a incêndios, durante o abastecimento de água na lagoa da pedreira de Lamoso, Paços de Ferreira, a 29 de junho de 2015, indica erro humano como causa principal. O piloto ficou "encandeado pelo reflexo da luz solar nos olhos quando já se encontrava a voar muito baixo", refere o relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Ferroviários (GPIAAF). É ainda apontada a reação tardia do piloto - que conseguiu salvar-se.



"Se o piloto, quando estava a voar na aproximação final à pedreira, com o balde suspenso a cerca de 5 metros abaixo do nível do seu acento, tivesse decidido borregar [abortar a descida] imediatamente quando se sentiu encandeado pelo reflexo na água, o acidente nunca teria acontecido", conclui.



O piloto ainda tentou recuperar o controlo da aeronave. O balde estava já cheio de água e, "com a grande resistência que criou, puxou o helicóptero violentamente para baixo". O aparelho afundou-se com os patins para cima e ficou a 30 metros de profundidade. O piloto conseguiu sair, nadou até à margem e agarrou-se às rochas, exausto, até à chegada do socorro. Foi levado pelo INEM para o hospital e teve alta quatro horas depois.



O Eurocopter Ecureuil SA 350 B3 saiu de Baltar, às 12h03, e levou uma brigada do Grupo de Intervenção de Prevenção e Socorro (GIPS) a Sanfins, para combate a um incêndio. A queda ocorreu onze minutos após a segunda descolagem.



Recomendações para a aviação civil

O relatório deixa quatro recomendações à Autoridade Nacional de Aviação Civil, a começar pelo reforço de ações de formação e treino, quer da manobra de enchimento em locais de difícil acesso, quer de procedimentos de borrego.

É ainda recomendado o uso de coletes de salvação em operações sobre a água e um curso de primeiros socorros.



Salvo por práticas da Força Aérea

O piloto tinha licença, qualificação e certificado médico em dia. Tinha já voado 1510 horas. Era, no entanto, a primeira vez que abastecia o ‘héli’ naquela lagoa e a primeira missão de combate a incêndios que fazia em 2015. Serviu-se de conhecimentos adquiridos num curso de sobrevivência, quando servia na Força Aérea, para se salvar.