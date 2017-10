Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto morre em queda de ultraleve no Algarve

Acidente aconteceu no concelho de Olhão

05.10.17

Um homem de 70 anos morreu esta quinta-feira quando o avião ultraleve de asa fixa que pilotava se despenhou na freguesia de Quelfes, em Olhão.



O acidente aconteceu por volta das 17h15 e vitimou o piloto, que era o único ocupante do aparelho. A aeronave caiu numa zona habitada, caindo num terreno muito próxima de uma casa de habitação e de um restaurante.



O piloto, de 70 anos e de nacionalidade inglesa, embateu de forma descontrolada no solo, num terreno situado nas traseiras de um restaurante, onde funciona um pequeno clube aéreo.



Quando os meios de socorro chegaram ao local, encontrara a vítima em paragem cardio-respiratória. O óbito foi declarado no local.



O piloto tinha nacionalidade britânica, revelou ao CM fonte do CDOS de Faro.



Estiveram no local os bombeiros de Olhão, integrados num dispositivo de 14 homens, apoiados por seis viaturas.