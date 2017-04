Pilotos ameaçam faltar a incêndios

CM que uma ação cível contra a Everjets está em equação, "pois não houve ainda qualquer pagamento".



Os pilotos dos helicópteros ligeiros credores da Everjets uniram-se ontem em Lisboa para decidir o que fazer. Pedro Ferreira, o advogado do grupo, disse aoque uma ação cível contra a Everjets está em equação, "pois não houve ainda qualquer pagamento".

Quarenta pilotos de helicópteros ligeiros ameaçam faltar à campanha de combate aos incêndios deste ano caso a Everjets (empresa a quem o Estado concessionou os meios aéreos) não lhes pague os cinco meses de trabalho feito na fase ‘Charlie’ de 2016, - de junho a outubro.Os credores da Everjets, contratados individualmente ou por empresas prestadoras de serviço, deram um prazo – 31 de março – para que a dívida, que estimam em cerca de meio milhão de euros, fosse regularizada. Esse prazo não foi, no entanto, cumprido. Além da dívida pelo trabalho que desempenharam, o grupo de pilotos denuncia que a Everjets também não regularizou os pagamentos às três empresas a quem subaluga os helicópteros, e a um fornecedor de combustível.Fonte da Everjets confirmou aoa dívida a 25 pilotos de helicópteros de combate a fogos, todos contratados a recibos verdes, e respeitante a dois meses de trabalho (setembro e outubro). "A mesma será paga nos primeiros dias do corrente mês", disse.À Lusa, a mesma empresa disse reclamar oito milhões de euros à Autoridade Nacional de Proteção Civil, alegando incumprimento em 40% da parte do Estado no contrato dos helicópteros Kamov.