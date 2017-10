Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinhal do Rei ardeu em fogo devastador

Calcula-se que 80 por cento da manta verde ficou reduzida a cinzas.

Por Isabel Jordão | 01:30

O Pinhal de Leiria está agora reduzido a cinzas, com 80 por cento da manta verde queimada pelo incêndio que destruiu tudo à sua passagem. Casas, barracões, carros, uma sucateira, uma fábrica e um parque de campismo, não resistiram à fúria devastadora das chamas, que começaram na Burinhosa (Alcobaça), pelas 14h30 de domingo, e em poucas horas chegaram ao concelho da Marinha Grande, progredindo depois pelos concelhos de Leiria e Pombal, onde também causaram prejuízos elevados e ontem ainda se mantinham ativas.



Propriedade do Estado, o Pinhal de Leiria ocupa dois terços do concelho da Marinha Grande. É considerado "exemplar", em termos de ordenamento, com a divisão em talhões e aceiros, mas a falta de limpeza fazia temer o pior. Em agosto, quando outros concelhos da região centro enfrentavam as chamas, a Câmara da Marinha Grande e a associação ambientalista Quercus alertaram para o mato que crescia sem controlo, sobretudo junto às estradas florestais.



Com o verão terminado, já se pensava que o pulmão verde da região tinha sobrevivido, mas foi preciso esperar por meados de outubro para tudo ficar reduzido a cinzas.



Os moradores de várias localidades do concelho, sobretudo de Vieira de Leiria, viveram horas de angústia, com os habitantes a serem retirados de casa devido ao perigo. A Base Aérea de Monte Real, que também teve o fogo por perto, abriu as portas para acolher as pessoas, o mesmo acontecendo com os pavilhões municipais espalhados pelo concelho. A rede telefónica - fixa e móvel - falhou, o que fez crescer o pânico.



O fumo foi alastrando, até porque outro incêndio de grande dimensão destruía a grande velocidade toda a mancha florestal desde a praia da Légua. A frente de fogo ganhou tal intensidade, que se avistava da cidade de Leiria, que ficou coberta de fumo.



SAIBA MAIS

18 km

O Pinhal de Leiria ou Mata Nacional de Leiria, localiza-se no litoral da Marinha Grande. Pertence ao domínio privado do Estado e tem uma largura e comprimento máximos de 8394 e 18 549 metros, respetivamente.



D. Dinis o "rei Lavrador"

Ao sexto rei de Portugal, filho de Afonso III, é atribuída a plantação do Pinhal de Leiria com o objetivo principal de proteger os terrenos agrícolas das areias que vinham da costa. D. Dinis reinou durante 46 anos.



O pinheiro-bravo

O pinheiro-bravo é uma árvore originária do Sudoeste da Europa e Norte de África. Povoa os litorais atlânticos da Península Ibérica e representa 40% da área florestal de Portugal.



Madeira das Descobertas

No século XVI cerca de 35% da madeira usada na construção naval portuguesa tinha origem no Pinhal de Leiria. Era a principal fonte de matéria-prima para a construção de naus e caravelas para os Descobrimentos.