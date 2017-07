Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pirataria vai obrigar a mais segurança

Revelação foi feita esta quarta-feira pelo ministro da Defesa.

Por R.P.G. | 08:49

A ameaça da pirataria no oceano Atlântico vai obrigar a um reforço da segurança no mar, ao longo da costa portuguesa, nos próximos anos.



A revelação foi feita ontem pelo ministro da Defesa após a apresentação do sistema Costa Segura, em Portimão.



"Tudo aponta para que a segurança marítima venha a ter uma importância superior ao que podíamos antever há 10 ou 20 anos devido ao fenómeno da pirataria", revelou ao CM Azeredo Lopes, sublinhando a "importância em garantir o fluxo de navegação".



O radar da Autoridade Marítima, segundo o comandante da Capitania de Portimão, Ricardo Arrabaça, permite a "vigilância em tempo real dos movimentos marítimos" na costa.