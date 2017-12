Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piratas expõem dados do Estado

Ataque informático rouba milhares de emails e palavras-passe.

Por Manuela Guerreiro | 21.12.17

Milhares de endereços de email e respetivas palavras-passe de funcionários públicos, quadros de bancos, grandes empresas e clubes de futebol estão a circular na Internet em duas gigantescas listas a que a revista ‘Sábado’ teve acesso.



Trata-se, provavelmente, da maior fuga de informação pessoal de que há memória em Portugal. A PJ já abriu um inquérito para apurar a dimensão do ataque, até porque nas listas estão muitos inspetores e funcionários da própria Polícia Judiciária.



Os endereços terão sido recolhidos nos últimos anos em ataques a redes sociais e em outros sítios na Internet que impliquem um registo com um email e a respetiva palavra-passe.



Numa profunda investigação, a ‘Sábado’ – que vai hoje para as bancas – revela que as listas incluem funcionários de áreas sensíveis da Administração Pública como ministérios, Forças Armadas, Parlamento, Ministério Público, PJ, juízes, Autoridade Tributária e Comissão Nacional de Eleições. Mas também de bancos, hospitais, sociedades de advogados e das maiores empresas cotadas em bolsa.



Segundo a ‘Sábado’, duas das figuras da investigação criminal – Rosário Teixeira, procurador da operação Marquês, e Luís Neves, diretor da Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ – constam da lista de vítimas.



Na PSP há 252 palavras-passe a descoberto e na GNR há 147. Para evitar este tipo de violações, técnicos informáticos recomendam que as palavras-passe tenham uma mistura de números e letras, variando entre maiúsculas e minúsculas.



PORMENOR

Hospitais entre os alvos

O setor da Saúde é das áreas mais atingidas pelo roubo, destacando-se os hospitais: São João, Curry Cabral, CUF Descobertas, Cascais, Coimbra, Braga, Feira, Prelada, Trofa, Mirandela, Aveiro, Leiria, Faro, Luz da Arrábida e British Hospital.