Pirotecnia rebenta dentro de camião

Moradores de Espinheiro acordaram com dezenas de explosões.

Foi um "milagre de Natal". A expressão é de vários moradores da aldeia de Espinheiro, no concelho de Alcanena, que ontem de manhã não ganharam para o susto quando o camião que carregava o material pirotécnico para as festas populares da localidade começou a arder e provocou o rebentamento simultâneo de centenas de foguetes, bombas e fogos de artifício.



De acordo com o relato do motorista que efetuou o transporte ao CM, "a carrinha tinha sido carregada há dois dias" e mantida "numa garagem" até ontem de manhã. "Cheguei aqui, parei ao lado da igreja e saí. Estavam aqui várias pessoas e descemos para tomar café na casa do povo. Foi nessa altura que começámos a ouvir as explosões", contou ontem o homem, numa altura em que os bombeiros e a GNR ainda efetuavam trabalhos no local.



Vários moradores contam que acordaram com as explosões e chegaram a temer o pior. No entanto, apenas um homem ficou ferido – sofreu uma crise de ansiedade quando viu o seu carro, estacionado ao lado do pesado que explodiu, a arder e teve de receber assistência hospitalar. Segundo o presidente da junta de freguesia de Malhou, Louriceira e Espinheiro, Luís Cândido, oito edifícios foram danificados – seis casas, a capela mortuária da igreja e o museu rural e etnográfico. Ainda assim, as festas tradicionais de Espinheiro continuaram, embora sem o fogo de artifício previsto. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Coimbra.