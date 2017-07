Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piscinas de Siza Vieira reabilitadas até 2019

Obras iniciam em setembro no equipamento da Quinta da Conceição e depois do verão do próximo ano na Piscina das Marés.

Por Manuel Jorge Bento | 09:33

A Piscina das Marés, monumento nacional desde 2011, e a piscina da Quinta da Conceição são dois equipamentos de lazer icónicos de Leça da Palmeira.



Vão ser reabilitadas pela Câmara de Matosinhos, em empreitadas desenhadas pelo autor dos projetos iniciais, Álvaro Siza Vieira.



As obras na piscina da Quinta da Conceição deverão iniciar em setembro, depois da época balnear.



"A empreitada, de cerca de 500 mil euros, está atualmente na fase de adjudicação para que, no verão do próximo ano, a piscina já esteja aberta", afirmou Fernando Rocha, vereador da Cultura e Turismo na Câmara de Matosinhos.



Já o contrato para elaboração do projeto de arquitetura e especialidades da reabilitação na Piscina das Marés, junto à praia de Leça da Palmeira, foi assinado na quarta-feira. "O projeto ficará pronto até ao final deste ano.



A partir de janeiro ou fevereiro, estaremos em condições de lançar o concurso público para a obra, que, estrategicamente, deverá iniciar-se após o fecho da piscina, a seguir ao verão de 2018", indicou Fernando Rocha ao Correio da Manhã.



Esta empreitada, que terá um valor de cerca de um milhão de euros, inclui a recuperação da estrutura - sem intervenção de fundo há muitos anos e bastante desgastada pelo mar.



"Quando as obras acabarem, os utentes encontrarão as piscinas recuperadas, sem qualquer alteração arquitetónica. A mudança mais substancial será nos bares de apoio. Os equipamentos ficarão mais confortáveis e acessíveis, cumprindo todas as regras", referiu o vereador.



Fernando Rocha diz que não está equacionada a alteração dos preços de entrada, após as obras nas duas piscinas.