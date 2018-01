Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piso na Via do Infante abre polémica

Troço em mau estado sofreu aumento de preço nas portagens.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:44

Após uma redução de 15% do valor cobrado nas portagens da Via do Infante (A22), em 2016, o troço entre Tavira e Vila Real de Santo António foi um dos vários da A22 que tiveram um aumento de 5 cêntimos no início de 2018. No entanto, existem diversas queixas de utentes sobre o mau estado do piso naquele troço.



"Existem buracos no piso com mais de seis centímetros de profundidade, principalmente na faixa de rodagem da direita [no sentido Tavira-Vila Real de Santo António], entre os quilómetros 105 a 115" da A22, queixa-se um dos utentes no Portal da Queixa, exigindo ainda uma indemnização por "danos causados nas jantes do veículo e respetivas suspensões".



Segundo o utente, "várias vezes o computador do veículo [BMW série 3 GT] fica com erros de suspensão devido a estas anomalias".



Ao longo daquele troço da autoestrada - onde se paga agora 1,75 € (classe 1), 3,05 € (classe 2), 3,90 € (classe 3) e 4,35 € (classe 4) - são visíveis vários sinais de perigo em que se alerta para o piso "em mau estado".



O CM constatou no local que estão a decorrer algumas obras no troço, que condicionam o trânsito, no sentido Vila Real de Santo António-Tavira. No entanto, apesar de várias tentativas de contacto com a concessionária Via Livre, não foi possível obter qualquer esclarecimento sobre a intervenção.



Fonte da Infraestruturas de Portugal referiu ao CM que qualquer obra está a cargo da empresa concessionária.



PORMENORES

Valores cobrados

O condutor de um veículo da classe 1 paga 8,85 € (subida de 15 cêntimos) para percorrer toda a Via do Infante (A22). A viagem de um veículo da classe 2 custa 15,45 € (mais 20 cêntimos), enquanto um da classe 3 tem um custo de 19,80 € (mais 15 cêntimos) e da classe 4 de 22,05 € (mais 15 cêntimos).



Receitas de 14,8 milhões

Segundo o boletim sobre parcerias público-privadas, no primeiro semestre do ano passado, a concessão da A22, a cargo da Via Livre, teve encargos brutos de 34 milhões de euros. Já a cobrança das portagens rendeu à concessionária receitas de 14,8 milhões de euros.