Pistola roubada mostra descontrolo nas polícias

"Há aproximadamente 20 mil agentes certificados. Os cerca de 700 polícias com funções de secretaria, mais 300 que usam modelos antigos, ainda não têm a certificação", concluiu a fonte oficial da PSP.

O roubo de uma Glock 19, de 9 milímetros, arma que será de um elemento da PSP, GNR ou SEF, e que entretanto foi recuperada numa busca da PSP na zona do Porto, levou à desorientação naquela polícia – por não se saber de quem é a arma, cujo furto não foi participado.A Direção Nacional ordenou então a todos os agentes que levassem a arma de serviço para o local de trabalho para perceber quem não a tem. Fonte oficial da PSP admite aoque não há registos internos de todo o armamento, o que leva a nova verificação dos números de série. A pistola roubada, e já apreendida, tem a inscrição ‘Forças de Segurança’.As Glock 19 começaram a ser entregues em 2008 às polícias. As três forças de segurança efetuam desde então um gradual processo de certificação de tiro, que documenta o número de série e as principais características da arma. Pelo menos no caso da PSP, nem to- do o efetivo tem esta certificação.