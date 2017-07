Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ afasta morte fingida de burlão

Vítimas levantaram suspeita de que tenha simulado morte num acidente.

Por Henrique Machado | 01:30

Álvaro Dias era conhecido no meio judicial como um burlão ardiloso, mas nem ele seria capaz de simular a própria morte. Ou pelo menos desta forma – arranjando alguém que morresse no seu lugar, esmagado pelo seu jipe dentro do terreno da sua casa na Mata do Duque, em Benavente; que tivesse as mesmas impressões digitais, o mesmo perfil de ADN e o rosto idêntico. O que é impossível. A Judiciária não tem dúvidas de que Álvaro Dias está morto.



As várias vítimas de João Álvaro Dias, que se tornaram credoras do advogado de 56 anos depois de terem sido burladas por ele em milhões de euros – estava condenado em primeira instância a cumprir uma pena de prisão efetiva e a pagar indemnizações – nunca se conformaram com a morte do burlão, num acidente na tarde do último dia de Natal, sem lhes ter devolvido um tostão. E lançaram a suspeita de que Álvaro Dias tinha encenado a própria morte – tendo por objetivo a fuga para um outro país, com nova identidade, escapando assim à Justiça e aos credores em Portugal.



O advogado ia almoçar com a mulher e com a filha quando, à saída da sua propriedade, o jipe destravado descaiu, tendo Álvaro Dias tentado travá-lo com as mãos, colocando-se à frente do veículo que o esmagou contra uma árvore. Esvaiu-se em sangue face à rutura de uma artéria e teve morte imediata.



O corpo foi autopsiado, por se tratar de uma morte violenta, tendo sido recolhida, como ditam as regras, a chamada ‘mancha de sangue’ – para testes de ADN futuros, quando são levantadas dúvidas. E, assim que foram levantadas suspeitas de morte encenada – já depois do funeral –, a PJ despistou qualquer hipótese nesse sentido, até ao mais pequeno pormenor.



No Instituto de Medicina Legal havia registo fotográfico da autópsia, sendo que o rosto do cadáver não deixa dúvidas de que se tratou de Álvaro Dias. Além de que o registo de impressões digitais e a comparação de ADN também não deixaram dúvidas.



Até as lesões detetadas no corpo autopsiado, sendo que a causa de morte é associada à abundante perda de sangue na rutura de uma artéria femoral, são compatíveis com as lesões – ao nível da altura da grelha do jipe – provocadas pelo acidente.