PJ apanha ananases com ‘coca’

Portugal era porta para traficantes.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Lisboa foi durante pelo menos nove meses a porta de entrada na Europa de uma rede que traficava cocaína da América do Sul dissimulada no interior de ananases. Numa ação conjunta com a polícia espanhola, país onde existia um laboratório e de onde a droga era distribuída para outros países, foram agora apreendidos 745 quilos de cocaína, que na rua valeriam pelo menos 37 milhões de euros - quantia que poderia facilmente triplicar com a adulteração da droga.



"Na América do Sul, descascavam cuidadosamente o ananás, tiravam-lhe a polpa e substituíam com um quilo de cocaína, que era envolta numa cera e depois, com uma cola, era-lhe novamente colocada a casca", explicou ontem Vitor Ananias, coordenador da PJ responsável pela operação.



Em Lisboa foram apanhados 345 quilos de cocaína, escondidos em igual número de ananases (cada um tem um quilo de droga). Paralelamente, em Espanha era caçados nove espanhóis, colombianos e venezuelanos e 400 mil € em dinheiro.



"A droga chegava por contentor marítimo a Lisboa, como carga normal de ananases, e depois era levada por transportadoras para Barcelona. Aí existia um laboratório onde era adulterada e um armazém de onde era distribuída para Madrid, Ourense e vários países europeus", afirmou Raul de la Fuente, do Cuerpo Nacional de Policia, que cooperou com a PJ e sinalizou a Portugal a rede, em abril do ano passado.



"Até ao momento não foram identificados portugueses. Pensamos que a rede já está desmantelada, mas a investigação prossegue", disse Vitor Ananias. Procura-se apurar se o importador da fruta estava ou não ciente do tráfico de droga.



PORMENORES

20 mil ananases

Os 345 quilos apanhados em Lisboa estavam em dois contentores. Quando ocorreram as detenções em Espanha um dos contentores já estava no porto e o outro ainda num navio no mar. A PJ teve de inspecionar 20 mil ananases para encontrar os 345 quilos de cocaína.



Topo da organização

Os nove homens detidos em Espanha estão todos em prisão preventiva. A operação ocorreu em finais de dezembro do ano passado. "São do topo da organização, homens de grande responsabilidade na rede de tráfico, que tinha um caráter transnacional", afirmou Ananias.



Carros com fundos falsos

A droga, depois de adulterada, ia de Barcelona para outras cidades de Espanha ou europeias em viaturas com fundos falsos. O armazém a partir de onde a cocaína era distribuída era alugado. Foi lá que foram apanhados mais 400 quilos da droga.