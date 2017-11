Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ apanha predador do Facebook

A Polícia Judiciária dos Açores deteve em Ponta Delgada um jovem de 22 anos por abuso sexual de uma menina de apenas 13.



Agressor e vítima conheceram-se a partir da rede social Facebook. Trocaram algumas mensagens até que o homem convenceu a rapariga a enviar-lhe fotos. Nos últimos dias convenceu-a a encontrarem-se, altura em que houve contactos sexuais.



Quando a menor se recusou a continuar com os encontros começaram as ameaças. Foi nessa altura que a rapariga falou com os pais, que, por sua vez, alertaram as autoridades.



O predador foi detido pelos inspetores da PJ e, presente ao juiz, ficou em liberdade, mas proibido de contactar com a vítima.