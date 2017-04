PJ apreende 32 quilos de cocaína nos arredores do Porto

"O proprietário da empresa, um cidadão estrangeiro, foi detido em flagrante delito, enquanto os restantes quatro foram fora de flagrante delito", descreveu.A detenção resultou da ação conjunta da unidade de combate ao crime organizado da Galiza da Guardia Civil e da PJ, "cuja intervenção ocorreu a partir de outubro de 2016", disse Arnaldo Silva que teve a companhia na conferência de imprensa de Manuel Basante e Diego Suárez, daquela unidade em Espanha.A mercadoria entrou em Portugal "através do porto de Leixões" sendo que a fruta importada "nunca entrou no mercado nacional", encontrando-se ainda no "armazém quando, a propósito da segunda descarga, a PJ interveio e apanhou os traficantes", revelou o coordenador."Estamos a falar de pessoas conhecidas na área criminal em Espanha e Portugal", disse Arnaldo Silva sem divulgar a nacionalidade dos detidos nem o país da América Latina de onde provém a droga "que deveria depois seguir por via terrestre, talvez em carrinhas, para o mercado europeu via Espanha".Do mesmo modo, a PJ não divulgou o grau de pureza dos estupefacientes, agradecendo à Autoridade Tributária, através Alfândega do Porto de Leixões "a colaboração prestada à PJ" numa operação que envolveu "cerca de dez inspetores"."Trata-se de um grupo que tem uma grande organização e onde cada um sabia o seu papel", disse dos grupos de detido que foram presentes ao juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Hoje de manhã a PJ divulgou ter apreendido 32 quilogramas de cocaína e detido cinco estrangeiros suspeitos de tráfico de estupefacientes, que alegadamente utilizariam Portugal para colocar a droga na Europa, usando contentores com frutas e produtos hortícolas, foi hoje anunciado.Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, referia que as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação conjunta com a Guardia Civil espanhola "a um grupo organizado que pretendia fazer entrar na Europa, através de Portugal, grandes quantidades de produtos estupefacientes, utilizando para o efeito o circuito comercial de importação e exportação de fruta e produtos hortícolas".De acordo com a PJ, os cinco homens suspeitos, dos quais um foi detido em flagrante delito, têm idades compreendidas entre os 38 e os 50 anos.